"Майстер перевзування": українські зірки відреагували на приїзд Шепелєва до Маріуполя

У перші дні війни Шепелєв переживав за своїх друзів-киян, проте це не заважає йому знімати російське шоу в окупованому Маріуполі

Поки що мережа продовжує "розносити" коміків-"камизяк" Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова поїздкою на окуповану територію України відзначився і ведучий Дмитро Шепелєв. На тлі розрух, на які перетворили Маріуполь росіяни, він знімає шоу про тварин для російського федерального телеканалу.

Як повідомляє "Телеграф", у мережі з’явилися кадри зі зйомок проєкту "В кругу друзей" у Маріуполі. Проєкт анонсує російський канал "Росія 1", ведучий – 40-річний Дмитро Шепелєв, вдівець Жанни Фріскі.

Уродженець Білорусі прославився завдяки низці російських та білоруських програм на ТБ, але був відомий і в Україні. Зокрема, вів на різних українських каналах такі проєкти, як "Фабрика зірок-2", "Співай як зірка", "Розсміши коміка" та "Червоне чи чорне". У двох останніх знімався разом із тоді ще шоуменом Володимиром Зеленським.

Крім того, Шепелєв відреагував на російське повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Тоді шоумен заявив, що йому соромно відвозити сина до школи, доки його друзі у Києві та інших українських містах ховаютьсяв укриттях. "Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І в мене немає слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не пробачають": йшлося у публікації Шепелєва в перший день повномасштабної російсько-української війни.

Однак через півтора роки ведучий, як кажуть, "перевзувся". Шепелєв веде шоу на федеральному каналі рф, ба більше, одна з програм знімалася в окупованому Маріуполі. На тлі зруйнованого росіянами міста ведучий розповідає про тяжку долю покинутих тварин, про причинно-наслідкові зв’язки в ролику жодного слова.

Дмитро Шепелєв у Маріуполі

Ведучий дуже стурбований долею тварин

Українські зірки відреагували на поїздку Шепелєва до Маріуполя. Так, Анатолій Анатоліч розмістив пост в Instagram, де згадав роботу з білорусом і навіть зізнався, що близько спілкувався з колегою. Наразі українець називає Шепелєва нецензурно.

"Приїхати в Маріуполь зараз- це визнати себе частиною цієї бляд**ї нациської системи. Стати в один ряд з найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Діма про тваринок", — йдеться у публікації Анатоліча.

Підтримали у коментарях інтерв’юера й інші українські знаменитості. Андрій Бєдняков написав, що в його місті з’явився "ще один дов***б", а Даша Астаф’єва коротко додала, що "х**ло, воно таке і в Маріуполі".

Реакція зірок на поїздку Шепелєва до Маріуполя

Тоді як Анастасія Приходько назвала Шепелєва у своїх соцмережах "твариною". За її словами, ведучий готовий на все заради грошей, навіть "продати свою маму".

Анастасія Приходько назвала Шепелєва твариною

Крім того, на поїздку Шепелєва відреагував і Слава Дьомін. "Майстер перевзування": зазначив українець, додавши, що це "чмо" його здивувало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не гидує заробітком на російському ТБ і опальна Регіна Тодоренко. Ведуча продовжує замовчувати звірства російських окупантів на території України, натомість закликає до подорожей по росії у новому тревел-шоу.