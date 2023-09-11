"Мастер переобувания": украинские звезды отреагировали на приезд Шепелева в Мариуполь

В первые дни войны Шепелев переживал за своих друзей-киевлян, однако это не мешает ему снимать российское шоу в оккупированном Мариуполе

Пока сеть продолжает "разносить" комиков-"камязяк" Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова поездкой на оккупированную территорию Украины отличился и ведущий Дмитрий Шепелев. На фоне разрух, в которые превратили Мариуполь россияне, он снимает шоу о животных для российского федерального телеканала.

Как сообщает "Телеграф", в сети появились кадры со съемок проекта "В кругу друзей" в Мариуполе. Проект анонсирует российский канал "Россия 1", ведущий – 40-летний Дмитрий Шепелев, вдовец Жанны Фриски.

Уроженец Белоруси прославился благодаря ряду российских и белорусских программ на ТВ, но был известен и в Украине. В частности, вел на разных украинских каналах такие проекты, как "Фабрика звёзд-2", "Пой как звезда", "Рассмеши комика" и "Красное или чёрное". В двух последних снимался вместе с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Шепелев отреагировал на российское полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Тогда шоумен заявил, что ему стыдно отвозить сына в школу, пока его друзья в Киеве и других украинских городах прячутся в укрытиях. "Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают": говорилось в публикации Шепелева в первый день полномасштабной российско-украинской войны.

Однако спустя полтора года ведущий, как говорится, "переобулся". Шепелев ведет шоу на федеральном канале рф, более того, одна из программ снималась в оккупированном Мариуполе. На фоне разрушенного россиянами города ведущий рассказывает о тяжелой судьбе брошенных животных, о причинно-следственных связях в ролике ни слова.

Дмитрий Шепелев в Мариуполе

Ведущий очень обеспокоен судьбой животных

Украинские звезды отреагировали на поездку Шепелева в Мариуполь. Так, Анатолий Анатолич разместил пост в Instagram, где вспомнил о работе с белорусом и даже признался, что близко общался с коллегой. Теперь украинец называет Шепелева нецензурно.

"Приехать в Мариуполь сейчас — это признать себя частью этой бляд**й нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима, о животных", — говорится в публикации Анатолича.

Поддержали в комментариях интервьюера и другие украинские знаменитости. Андрей Бедняков написал, что в его городе появился "еще один дол***б", а Даша Астафьева коротко добавила, что "х**ло, оно такое и в Мариуполе".

Реакция звезд на поездку Шепелева в Мариуполь

Тогда как Анастасия Приходько назвала Шепелева в своих соцсетях "животным". По ее словам, ведущий готов на все ради денег, даже "продать свою маму".

Анастасия Приходько назвала Шепелева животным

Кроме того, на поездку Шепелева отреагировал и Слава Демин. "Мастер переобувания": отметил украинец, добавив, что это "чмо" его удивило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не брезгует заработком на российском ТВ и опальная Регина Тодоренко. Ведущая продолжает умалчивает зверства российских оккупантов на территории Украины, вместо этого призывает к путешествиям по рф в новом тревел-шоу.