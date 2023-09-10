Молчащая о войне Регина Тодоренко колесит по россии с тревел-шоу о "русской душе" (видео)
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Пока по Одессе, откуда родом Тодоренко, оккупанты наносят удары, телеведущая зазывает на отдых в российские города
Певица и телеведущая Регина Тодоренко продолжает жить в рф и молчать о полномасштабной войне, зато стала ведущей тревел-шоу на тамошнем ТВ. 33-летняя уроженка Одессы объездила российские города, чтобы "раскрыть русскую душу".
Как сообщает "Телеграф", шоу о путешествиях под названием "Руссо Экспрессо" транслирует российский телеканал "Пятница". Ведущие – Регина Тодоренко и Тимур Родригез – колесят по всей рф.
Так, на постере к передаче Регина изображена в такой себе русской ушанке с чемоданом в надписях "Калининград", "Екатеринбург" и "Москва". Уже вышли в эфир выпуски, снятые в таких городах, как Астрахань, Сочи, Самара. Лозунг шоу, который озвучивается в анонсе, звучит так: "Где спрятана русская душа?"
Стоит добавить, что формат шоу весьма похож на украинский проект "Орел и Решка", который когда-то и принес Регине популярность. Так, у одного из ведущих российской передачи неограниченный бюджет, у другого – скромный.
Не все зрители оценили появление опальной Тодоренко на российском экране. В соцсетях телеканала пользователи негативно отзываются об участии Регины:
- "Она всё жива?";
- "Рыгоренко";
- "Какая она кринжовая".
Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одна жительница Одессы предпочла переезд в страну-агрессор. Уже во время полномасштабных военных действий режиссер Оксана Байрак выехала из Украины и теперь признается в любви Санкт-Петербургу.