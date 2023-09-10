Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, колесить росією з тревел-шоу про "російську душу" (відео)

Поки по Одесі, звідки родом Тодоренко, окупанти завдають ударів, телеведуча зазиває на відпочинок у російські міста

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко продовжує жити в рф і мовчати про повномасштабну війну, натомість стала ведучою тревел-шоу на тамтешньому ТБ. 33-річна уродженка Одеси об’їздила російські міста, щоб "розкрити російську душу".

Як повідомляє "Телеграф", шоу про мандрівки під назвою "Руссо Експресо" транслює російський телеканал "П’ятниця". Ведучі – Регіна Тодоренко та Тимур Родрігез – їздять по всій росії.

Так, на постері до передачі Регіна зображена в такій собі російській вушанці з валізою в написах "Калінінград", "Єкатеринбург" та "Москва". Вже вийшли в ефір випуски, зняті в таких містах як Астрахань, Сочі, Самара. Гасло шоу, яке озвучується в анонсі, звучить так: "Де захована російська душа?"

Російський проєкт із Регіною Тодоренко знятий під час повномасштабної війни

Варто додати, що формат шоу дуже схожий на український проект "Орел і Решка", який колись і приніс Регіні популярність. Так, один із ведучих російської передачі має необмежений бюджет, інший – скромний.

Не всі глядачі оцінили появу опальної Тодоренко на російському екрані. У соцмережах телеканалу користувачі негативно відгукуються про участь Регіни:

"Вона все жива?";

"Ригоренко";

"Яка вона кринжова".

Навіть росіяни не в захваті від зрадниці Тодоренко

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна мешканка Одеси віддала перевагу переїзду в країну-агресор. Вже під час повномасштабних воєнних дій режисерка Оксана Байрак виїхала з України і тепер зізнається в любові Санкт-Петербургу.