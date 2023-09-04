Співачка, яка продовжує мовчати про звірства окупантів в Україні, повернулася на російське телебачення

Опальна співачка Ані Лорак, яка називає напад рф на територію України "конфліктом", стала однією із суддів російського талант-шоу "Ти супер". Щоправда, артистка потрапила в немилість навіть у росіян, а її зовнішність обговорюють у мережі.

Анонс із закликом Ані Лорак дивитися передачу з’явився у соціальних мережах проєкту. На відео у співачки-запроданки екстравагантна зачіска, що відкриває її обличчя. Варто визнати, що у своєму Instagram знаменитість має зовсім інакший вигляд.

Так, Телеграм-канал Harley Quinn відреагував на "повернення" Ані Лорак на російські екрани. На близькому плані обличчя співачки не таке, як на її сторінках у соцмережах.

"Ані Лорак щільно зайшла в образ класичного транссексуалу російської естради. Суміш Бабкіної та Кіркорова", — йдеться у повідомленні.

Ані Лорак у російському шоу. Фото: скріншот, Телеграм-канал проєкту

Запроданка закликає росіян до перегляду. Фото: скріншот, Телеграм-канал проєкту

Близьким планом обличчя Лорак. Фото: скріншот, Телеграм-канал проєкту

У Instagram Лорак відеозапрошенням до перегляду шоу не ділилася. Натомість опублікувала фотографії із першого ефіру. Разом із Лорак у суддівських кріслах розташувалися російські зірки: народний артист рф, композитор Ігор Крутой, актор та музикант Олексій Воробйов, співачка Люся Чеботіна.

Ані Лорак у суддівському кріслі "Ти супер". Фото: Instagram Ані Лорак

Співачка на фото та відео – різні люди. Фото: Instagram Ані Лорак

Додамо, що запроданку в журі російської програми зустріли з обуренням навіть російські глядачі. "Пристроїлася тут — і рибку з’їсти, і сковорідку не помити! Гнати таких співунь поганою мітлою з росії!"; "Крім Лорак нема кого взяти?!"; "Хто знає, скільки вона ще грошей ЗСУ переведе після цього".

Російські глядачі не дуже раді Лорак

Останній коментар, ймовірно, стосується чуток про те, що нібито співачка допомагає українській армії, від чого вона сама публічно відхрестилася. В Україні ж тема "споснування ЗСУ від Лорак" стала приводом для жартів та мемів. Сергій Притула жартома подякував артистці за "дрони".