"Суміш Бабкіної та Кіркорова": запроданка Ані Лорак з’явилася з роздутим обличчям на російському шоу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співачка, яка продовжує мовчати про звірства окупантів в Україні, повернулася на російське телебачення
Опальна співачка Ані Лорак, яка називає напад рф на територію України "конфліктом", стала однією із суддів російського талант-шоу "Ти супер". Щоправда, артистка потрапила в немилість навіть у росіян, а її зовнішність обговорюють у мережі.
Анонс із закликом Ані Лорак дивитися передачу з’явився у соціальних мережах проєкту. На відео у співачки-запроданки екстравагантна зачіска, що відкриває її обличчя. Варто визнати, що у своєму Instagram знаменитість має зовсім інакший вигляд.
Так, Телеграм-канал Harley Quinn відреагував на "повернення" Ані Лорак на російські екрани. На близькому плані обличчя співачки не таке, як на її сторінках у соцмережах.
"Ані Лорак щільно зайшла в образ класичного транссексуалу російської естради. Суміш Бабкіної та Кіркорова", — йдеться у повідомленні.
У Instagram Лорак відеозапрошенням до перегляду шоу не ділилася. Натомість опублікувала фотографії із першого ефіру. Разом із Лорак у суддівських кріслах розташувалися російські зірки: народний артист рф, композитор Ігор Крутой, актор та музикант Олексій Воробйов, співачка Люся Чеботіна.
Додамо, що запроданку в журі російської програми зустріли з обуренням навіть російські глядачі. "Пристроїлася тут — і рибку з’їсти, і сковорідку не помити! Гнати таких співунь поганою мітлою з росії!"; "Крім Лорак нема кого взяти?!"; "Хто знає, скільки вона ще грошей ЗСУ переведе після цього".
Останній коментар, ймовірно, стосується чуток про те, що нібито співачка допомагає українській армії, від чого вона сама публічно відхрестилася. В Україні ж тема "споснування ЗСУ від Лорак" стала приводом для жартів та мемів. Сергій Притула жартома подякував артистці за "дрони".