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"Суміш Бабкіної та Кіркорова": запроданка Ані Лорак з’явилася з роздутим обличчям на російському шоу (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Ані Лорак тепер у журі популярного проекту в рф Новина оновлена 04 вересня 2023, 16:30
Ані Лорак тепер у журі популярного проекту в рф. Фото Колаж "Телеграфу"

Співачка, яка продовжує мовчати про звірства окупантів в Україні, повернулася на російське телебачення

Опальна співачка Ані Лорак, яка називає напад рф на територію України "конфліктом", стала однією із суддів російського талант-шоу "Ти супер". Щоправда, артистка потрапила в немилість навіть у росіян, а її зовнішність обговорюють у мережі.

Анонс із закликом Ані Лорак дивитися передачу з’явився у соціальних мережах проєкту. На відео у співачки-запроданки екстравагантна зачіска, що відкриває її обличчя. Варто визнати, що у своєму Instagram знаменитість має зовсім інакший вигляд.

Так, Телеграм-канал Harley Quinn відреагував на "повернення" Ані Лорак на російські екрани. На близькому плані обличчя співачки не таке, як на її сторінках у соцмережах.

"Ані Лорак щільно зайшла в образ класичного транссексуалу російської естради. Суміш Бабкіної та Кіркорова", — йдеться у повідомленні.

Ані Лорак Ты супер
Ані Лорак у російському шоу. Фото: скріншот, Телеграм-канал проєкту
Ані Лорак
Запроданка закликає росіян до перегляду. Фото: скріншот, Телеграм-канал проєкту
Ані Лорак
Близьким планом обличчя Лорак. Фото: скріншот, Телеграм-канал проєкту

У Instagram Лорак відеозапрошенням до перегляду шоу не ділилася. Натомість опублікувала фотографії із першого ефіру. Разом із Лорак у суддівських кріслах розташувалися російські зірки: народний артист рф, композитор Ігор Крутой, актор та музикант Олексій Воробйов, співачка Люся Чеботіна.

Ані Лорак, Ты супер
Ані Лорак у суддівському кріслі "Ти супер". Фото: Instagram Ані Лорак
Ані Лорак у шоу Ти супер
Співачка на фото та відео – різні люди. Фото: Instagram Ані Лорак

Додамо, що запроданку в журі російської програми зустріли з обуренням навіть російські глядачі. "Пристроїлася тут — і рибку з’їсти, і сковорідку не помити! Гнати таких співунь поганою мітлою з росії!"; "Крім Лорак нема кого взяти?!"; "Хто знає, скільки вона ще грошей ЗСУ переведе після цього".

Реакція росіян на участь Ані Лорак у шоу Ти супер
Реакція росіян на участь Ані Лорак у шоу Ти супер
Російські глядачі не дуже раді Лорак

Останній коментар, ймовірно, стосується чуток про те, що нібито співачка допомагає українській армії, від чого вона сама публічно відхрестилася. В Україні ж тема "споснування ЗСУ від Лорак" стала приводом для жартів та мемів. Сергій Притула жартома подякував артистці за "дрони".

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