"Смесь Бабкиной и Киркорова": запроданка Ани Лорак появилась с раздутым лицом на российском шоу (фото)
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Певица, которая продолжает молчать о зверствах оккупантов в Украине, вернулась на российское телевидение
Опальная певица Ани Лорак, которая называет нападение рф на территорию Украины "конфликтом", стала одной из судей российского талант-шоу "Ты супер". Правда, артистка попала в немилость даже у россиян, а ее внешность обсуждают в сети.
Анонс с призывом Ани Лорак смотреть передачу появился в социальных сетях проекта. На видео у певицы-запроданки экстравагантная прическа, открывающая ее лицо. Стоит признать, что в своем Instagram знаменитость выглядит совсем иначе.
Так, Телеграм-канал Harley Quinn отреагировал на "возвращение" Ани Лорак на российские экраны. На крупном плане лицо певицы не такое, как на ее страницах в соцсетях.
"Ани Лорак плотно зашла в образ классического транссексуала российской эстрады. Смесь Бабкиной и Киркорова", — говорится в сообщении.
В Instagram Лорак видеоприглашением к просмотру шоу не делилась. Зато опубликовала фотографии с первого эфира. Вместе с Лорак в судейских креслах расположились российские звезды: народный артист рф, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, певица Люся Чеботина.
Добавим, что запроданку в жюри российской программы встретили с возмущением даже российские зрители. "Пристроилась тут – и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Гнать таких певуний поганой метлой из рф!"; "Кроме Лорак некого взять?!"; "Кто знает, сколько она еще денег ВСУ переведет после этого".
Последний комментарий, вероятно, касается слухов о том, что якобы певица помогает украинской армии, от чего она сама публично открестилась. В Украине же тема "споснированнии ВСУ от Лорак" стала поводом для шуток и мемов. Сергей Притула в шутку поблагодарил артистку за "дроны".