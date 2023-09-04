Певица, которая продолжает молчать о зверствах оккупантов в Украине, вернулась на российское телевидение

Опальная певица Ани Лорак, которая называет нападение рф на территорию Украины "конфликтом", стала одной из судей российского талант-шоу "Ты супер". Правда, артистка попала в немилость даже у россиян, а ее внешность обсуждают в сети.

Анонс с призывом Ани Лорак смотреть передачу появился в социальных сетях проекта. На видео у певицы-запроданки экстравагантная прическа, открывающая ее лицо. Стоит признать, что в своем Instagram знаменитость выглядит совсем иначе.

Так, Телеграм-канал Harley Quinn отреагировал на "возвращение" Ани Лорак на российские экраны. На крупном плане лицо певицы не такое, как на ее страницах в соцсетях.

"Ани Лорак плотно зашла в образ классического транссексуала российской эстрады. Смесь Бабкиной и Киркорова", — говорится в сообщении.

Ани Лорак в российском шоу. Фото: скриншот, Телеграм-канал проекта

Запроданка зазывает россиян к просмотру. Фото: скриншот, Телеграм-канал проекта

Лицо Лорак крупным планом. Фото: скриншот, Телеграм-канал проекта

В Instagram Лорак видеоприглашением к просмотру шоу не делилась. Зато опубликовала фотографии с первого эфира. Вместе с Лорак в судейских креслах расположились российские звезды: народный артист рф, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, певица Люся Чеботина.

Ани Лорак в судейском кресле "Ты супер". Фото: Instagram Ани Лорак

Певица на фото и видео - разные люди. Фото: Instagram Ани Лорак

Добавим, что запроданку в жюри российской программы встретили с возмущением даже российские зрители. "Пристроилась тут – и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Гнать таких певуний поганой метлой из рф!"; "Кроме Лорак некого взять?!"; "Кто знает, сколько она еще денег ВСУ переведет после этого".

Российские зрители не очень рады Лорак

Последний комментарий, вероятно, касается слухов о том, что якобы певица помогает украинской армии, от чего она сама публично открестилась. В Украине же тема "споснированнии ВСУ от Лорак" стала поводом для шуток и мемов. Сергей Притула в шутку поблагодарил артистку за "дроны".