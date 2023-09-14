В Казахстане наказали комика Азамата Мусагалиева и других "камызяк" после поездки на оккупированный Донбасс

Казахи не намерены принимать в своей стране российских пропагандистов

Тур комиков-россиян из команды КВН "Камызяки" в Казахстане не состоится. Причиной стал скандал после поездки артистов — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова – на оккупированную территорию Украины.

О решении отменить выступления "камызяк" в казахстанских городах сообщает event-агентство @ vi_project_kz_ в Instagram. Тур включал три концерта в Алматы и Астане в период с 5 по 8 октября 2023 года.

Так, Азамат Мусагалиев считается по национальности казахом, но в Казахстане к юмористу относятся неоднозначно. Последней каплей для казахов, вероятно, стало присутствие комика на оккупированном Донбассе, там он вместе с другим участником команды выступал перед российскими военными.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов @vi_project_kz_ и @livent.kz приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", — говорится в сообщении концертного агентства.

Стоит признать, что в комментариях "кенселинг" всецело разделяют. "Ну теперь могут спокойно гастролировать по Крыму, Донбассу. Там же как раз шутки нужны", "Спасибо за отмену этого мероприятия. А ребятам надо смотреть на группу БИ-2, и быть против войны", "Правильно, пропагандистов не пускать", "Спасибо за осознанный подход к ведению бизнеса! Правильно сделали!": пишут люди.

Казахи одобряют "наказание" российских юмористов-путинистов

Ранее "Телеграф" сообщал, что визитом в оккупированный Мариуполь оскандалился ведущий Дмитрий Шепелев. И это после того, как он выступил против войны, много лет работал в Украине, в том числе в одном шоу с Владимиром Зеленским.