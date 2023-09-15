В Казахстане отказались от работы с женой пескова

Казахи не рады пропагандистам в своей стране

В Алматы решили отказаться от идеи проведения ледового шоу, организатором которого выступает российская фигуристка Татьяна Навка. Билеты на событие уже перестали продавать.

Как пишут СМИ казахстана, шоу должно было состояться в конце декабря. О решение его не проводить сообщили городские власти. При этом они отметили, что это было решение организаторов мероприятия.

Интересно, что в Казахстане с негативом отреагировали на анонс ледового шоу Навки, которое носит название "История любви Шахерезады". Казахи считают, что пропагандистам не место в их стране и всячески выражают протест, когда в их страну едут различные сторонники путинского режима.

Недавно из-за давления общественности в Казахстане отменили концерт команды КВН "Камызяки". Дело в том, что комики открыто поддержали войну в Украине и даже посетили оккупированные территории.

Напомним, что Навка — супруга пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова. В 2022 году против нее ввели персональные санкции в Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Австралии и в других странах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Навка отменила все ледовые шоу на оккупированной территории Луганской области из-за боязни украинских защитников.