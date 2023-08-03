"Двух слов связать не может": Пескова подняли на смех после слов о партнере Навки

Пресс-секретарь главы кремля показал свой "профессионализм"

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков рассказал о предстоящей операции олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который потерял руки и ноги из-за осложнений на фоне пневмонии.

Соответствующий комментарий Пескова доступен на Р-Спорт. Дмитрий заявил, что Костомаров уже научился ходить, а теперь фигуристу "будут делать руки".

"У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет", – сказал представитель кремля.

В сети подняли на смех Пескова, отметив его "профессиональные" навыки, необходимые для работы пресс-секретарем главы государства. Пользователи массово шутили о том, что Дмитрий не может связать двух слов.

Отметим, Песков – муж олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая выступала с Костомаровым в танцах на льду (выиграли Олимпиаду-2006).

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали ночью 10 января с сильными болями в груди и подозрением на ковид. Однако, тесты показали отрицательные результаты, у спортсмена диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая привела к гидротораксу и сепсису. Бывший спортсмен более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

После начала полномасштабного вторжения рф Костомаров поддержал режим путина. "За россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах, это утопия! россия – не терпила! россия никогда никого не трогала и не нападала! За мир!" — писал он в Instagram.

Ранее Навка заявила, что ее муж не помогает ей в вопросе получения кремлевских грантов.