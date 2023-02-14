Роман Костомаров уже месяц лежит в больнице

Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову после ампутации стоп пришлось удалить кисти обеих рук.

По словам врачей, после развития некроза в нижних конечностях и вынужденной ампутации стоп они сражались за руки фигуриста, но спасти их не удалось: обе кисти также пришлось удалить, пишет "Зеркало".

"К сожалению, кисти тоже начали чернеть, некроз добрался и до рук. Медицинские светила до последнего сражались за руки Романа, но увы, спортсмену становилось все хуже и хуже", — сообщил источник.

Напомним, Романа Костомаров госпитализировали ночью 10 января с сильными болями в груди и подозрением на ковид. Однако, тесты показали отрицательные результаты, у спортсмена диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая привела к гидротораксу и сепсису. Бывший фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО, из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

После начала полномасштабной войны Костомаров поддержал режим путина. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас на Украину — это утопия! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" — писал он в Instagram.

Напомним, в 2006 году Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой в Турине. Навка — родом из Днепра, сейчас она замужем за пресс-секретарем путина дмитрием песковым.

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