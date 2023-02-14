Більше не буде обіймати дружину пєскова: фанату путіна відрізали руки

Роман Костомаров уже місяць лежить у лікарні

Госпіталізованому через пневмонію олімпійському чемпіону в танцях на льоду Роману Костомарову після ампутації стоп довелося видалити кисті обох рук.

За словами лікарів, після розвитку некрозу в нижніх кінцівках та вимушеної ампутації стоп вони боролися за руки фігуриста, але врятувати їх не вдалося: обидві кисті також довелося видалити, пише "Дзеркало".

"На жаль, кисті теж почали чорніти, некроз дістався і рук. Медичні світила до останнього билися за руки Романа, але на жаль, спортсмену ставало все гірше і гірше", — повідомило джерело.

Нагадаємо, Романа Костомарова госпіталізували вночі 10 січня із сильними болями в грудях та підозрою на ковід. Проте, тести показали негативні результати, у спортсмена діагностували двосторонню пневмонію, що призвела до гідротораксу та сепсису. Колишнього фігуриста понад п’ять днів було підключено до апарату для проведення ЕКМО, через що постраждали дрібні судини та почався некроз тканин.

Після початку повномасштабної війни Костомаров підтримав режим путіна. "Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз на Україну — це утопія! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала!" — писав він у Instagram.

Нагадаємо, 2006 року Роман Костомаров став олімпійським чемпіоном у парі з Тетяною Навкою в Турині. Навка — родом з Дніпра, зараз вона одружена з прес-секретарем путіна Дмитром Пісковим.

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