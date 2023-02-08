Українка з Дніпра молиться за російського фігуриста, який підтримав війну

Волосожар побажала здоров’я путіністу Костомарову

Дворазова олімпійська чемпіонка у парному катанні Тетяна Волосожар привітала з днем народження Романа Костомарова, якому виповнилося 46 років. Нещодавно фігуристові ампутували ноги.

"Сьогодні день народження у Роми Костомарова… Ромочка, з днем народження! Борись, терпи, ти впораєшся! Тим паче поруч з тобою найдорожчі та близькі.

Ми всі на тебе дуже чекаємо, тисячі людей переживають і моляться за тебе, ти все обов’язково подолаєш", — написала Волосожар у Telegram.

Тетяна Волосожар народилася у Дніпрі. Довгий час виступала за Україну, двічі під синьо-жовтим прапором їздила на Олімпійські ігри. Однак у 2010 році змінила громадянство і почала виступати за росію.

Нагадаємо, Романа Костомарова госпіталізували вночі 10 січня із сильними болями в грудях та підозрою на ковід. Проте, тести показали негативні результати, у спортсмена діагностували двосторонню пневмонію, що призвела до гідротораксу та сепсису. Колишнього фігуриста понад п’ять днів було підключено до апарату для проведення ЕКМО, через що постраждали дрібні судини та почався некроз тканин.

Після початку повномасштабної війни Костомаров підтримав режим путіна. "Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз на Україну — це утопія! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала!" — писав він у Instagram.

Раніше російський фігурист чесно розповів про вплив санкцій на спорт.