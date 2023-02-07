Підтримав війну і залишився без ніг: карма наздогнала партнера дружини пєскова

Роман Костомаров став інвалідом

Олімпійському чемпіону 2006 року у танцях на льоду Роману Костомарову ампутували обидві стопи. Раніше у спортсмена почалося відмирання кінцівок.

Колишнього фігуриста більше п’яти днів було підключено до апарату для проведення ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації), через що постраждали дрібні судини та почався некроз тканин.

"На жаль, довелося ампутувати обидві стопи. Роман у свідомості. Загальний стан покращується. Але він продовжує перебувати в реанімації під пильним наглядом лікарів", — повідомило джерело агентства ТАСС.

Нагадаємо, Романа Костомарова госпіталізували вночі 10 січня із сильними болями в грудях та підозрою на ковід. Проте, тести показали негативні результати, у спортсмена діагностували двосторонню пневмонію, що призвела до гідротораксу та сепсису. На думку лікарів, легені Романа були надто ослаблені, тому хвороба стрімко розвивалася.

Костомаров протягом двох тижнів був підключений до апарату ЕКМО та ШВЛ. Його стан оцінювався як украй тяжкий.

2006 року Роман Костомаров став олімпійським чемпіоном у парі з Тетяною Навкою в Турині. Навка — родом з Дніпра, зараз вона одружена з прессекретарем путіна дмитром пєсковим.