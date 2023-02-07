Поддержал войну и остался без ног: карма настигла партнера жены пескова

Роман Костомаров стал инвалидом

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Ранее у спортсмена началось отмирание конечностей.

Бывший фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", – сообщил источник агентства ТАСС.

Напомним, Романа Костомаров госпитализировали ночью 10 января с сильными болями в груди и подозрением на ковид. Однако, тесты показали отрицательные результаты, у спортсмена диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая привела к гидротораксу и сепсису. По мнению врачей, легкие Романа были слишком ослаблены, поэтому болезнь развивалось стремительно.

Костомаров в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В 2006 году Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой в Турине. Навка — родом из Днепра, сейчас она замужем за пресс-секретарем путина дмитрием песковым.