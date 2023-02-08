Украинка из Днепра молится за российского фигуриста, который поддержал войну

Волосожар пожелала здоровья путинисту Костомарову

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поздравила с днем рождения Романа Костомарова, которому исполнилось 46 лет. Недавно фигуристу ампутировали ноги.

"Сегодня день рождения у Ромы Костомарова… Ромочка, с днем рождения! Борись, терпи, ты справишься! Тем более рядом с тобой самые дорогие и близкие.

Мы все тебя очень ждем, тысячи людей переживают и молятся за тебя, ты все обязательно преодолеешь", — написала Волосожар в Telegram.

Татьяна Волосожар родилась в Днепре. Долго время выступала за Украину, дважды под сине-желтым флагом ездила на Олимпийские игры. Однако в 2010 году сменила гражданство и стала выступать за россию.

Напомним, Романа Костомаров госпитализировали ночью 10 января с сильными болями в груди и подозрением на ковид. Однако, тесты показали отрицательные результаты, у спортсмена диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая привела к гидротораксу и сепсису. Бывший фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО, из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

После начала полномасштабной войны Костомаров поддержал режим путина. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас на Украину — это утопия! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" — писал он в Instagram.

Ранее российский фигурист честно рассказал о влиянии санкций на спорт.