"Двох слів зв’язати не може": Пєскова підняли на сміх після слів про партнера Навки

Прессекретар глави кремля показав свій "професіоналізм"

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков розповів про майбутню операцію олімпійського чемпіона в танцях на льоду Романа Костомарова, який втратив руки та ноги через ускладнення на тлі пневмонії.

Відповідний коментар Пєскова доступний на Р-Спорт. Дмитро заявив, що Костомаров вже навчився ходити, а тепер фігуристу "робитимуть руки".

"У мене у дружини, вона фігуристка, у неї партнер теж зараз навчається якраз. Ноги вже навчився, теж втратив ноги та руки. Йому ще будуть руки робити, ще операція буде", — сказав представник кремля.

У мережі підняли на сміх Пєскова, наголосивши на його "професійних" навичках, необхідних для роботи прессекретарем глави держави. Користувачі масово жартували, що Дмитро не може зв’язати двох слів.

Зазначимо, Пєсков – чоловік олімпійської чемпіонки Тетяни Навки, яка виступала з Костомаровим у танцях на льоду (виграли Олімпіаду-2006).

Нагадаємо, Романа Костомарова госпіталізували вночі 10 січня із сильними болями у грудях та підозрою на ковід. Проте, тести показали негативні результати, у спортсмена діагностували двосторонню пневмонію, що призвела до гідротораксу та сепсису. Колишній спортсмен понад п’ять днів був підключений до апарату для проведення ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація), через що постраждали дрібні судини та почався некроз тканин.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Костомаров підтримав режим путіна. "За росію, за мир, за українців, які за мир! Але так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз з Україною у своїх інтересах, це утопія! росія – не терпіла! росія ніколи нікого не чіпала і не нападала! За мир!" — писав він в Instagram.

Раніше Навка заявила, що її чоловік не допомагає їй у питанні отримання кремлівських грантів.