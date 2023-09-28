Стало известно, где в Украине построят немецкий завод бронетехники

Стало известно, что завод будет не только ремонтировать западную технику

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, который планирует создать совместное предприятие с украинской стороной, определился с местом расположения. Федеральное антимонопольное ведомство Германии официально дало свое разрешение.

Об этом сообщили на сайте компании Rheinmetall. Там же рассказали, чем будет заниматься совместное с концерном "Украинская оборонная промышленность" предприятие.

Сейчас Rheinmetall подал разрешение в другие ведомства и рассчитывает в ближайшее время получить ответ. По словам руководства концерна, немецко-украинское предприятие будет находиться в Киеве и заниматься ремонтом, сбором, производством и разработкой военных транспортных средств.

На первых этапах сотрудничества предприятие будет сосредоточено на ремонте техники от союзников. Позже в планах Rheinmetall производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.

"В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину", — добавили в концерне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине будет больше дронов. Одно из важных предприятий страны по производству грузовых самолетов перепрофилировалось и будет заниматься производством БПЛА.