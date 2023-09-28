Стало відомо, де в Україні збудують німецький завод бронетехніки

Стало відомо, що завод не тільки ремонтуватиме західну техніку

Німецький збройовий концерн Rheinmetall, який планує створити спільне підприємство з українською стороною, визначився із місцем розташування. Федеральне антимонопольне відомство Німеччини офіційно дало дозвіл.

Про це повідомили на сайті компанії Rheinmetall. Там розповіли, чим займатиметься спільне з концерном "Українська оборонна промисловість" підприємство.

Зараз Rheinmetall подав дозвіл до інших відомств і розраховує найближчим часом отримати відповідь. За словами керівництва концерну, німецько-українське підприємство перебуватиме у Києві та займатиметься ремонтом, збиранням, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів.

На перших етапах співробітництва підприємство зосередиться на ремонті техніки від союзників. Пізніше у планах Rheinmetall виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.

"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту в Україну", — додали в концерні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні буде більше дронів. Одне з важливих підприємств країни з виробництва вантажних літаків перепрофілювалось і займатиметься виробництвом БПЛА.