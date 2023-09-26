Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с "Украинской бронетехникой"

Украинская бронетехника, восточноевропейский промышленный конгломерат Cechoslovak Group и европейское отделение американской корпорации General Dynamics рассматривают возможность производства БМП ASCOD.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных. Поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов NATO", — отметил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Специалисты компании совместно с военнослужащими ВСУ, ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники и специалистами холдинга "Czechoslovak Group" посетили производственные мощности General Dynamics European Land Systems (европейская дочерняя компания американской корпорации General Dynamics — авт.) в г. Трубия, Испания, где ознакомились с уникальным производством колесной и гусеничной техники с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами NATO. Украинские военнослужащие опробовали БМП с целью сравнения динамических свойств ASCOD с существующей на вооружении ВСУ техникой.

Универсальная платформа ASCOD может быть оснащена различными системами вооружения: боевыми модулями с автоматическими пушками 30 мм и гранатометами 40 мм, башнями с пушками калибров 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами.

"Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы вооружения, электроники и связи для достижения оперативной совместимости ВСУ и НАТО" - отметил Бельбас.

General Dynamics – американская аэрокосмическая и оборонная корпорация, пятая в мире по объемам продаж оружия. Именно General Dynamics является разработчиком легендарного самолета F-16, поставки которого в Украину ожидаются в следующем году.

Платформа оснащена уникальными системами баллистической и противоминной защиты, что обеспечивает уровень защиты в соответствии со STANAG 4569 – уровень 4 для баллистической защиты (бронебойный выстрел калибра 14,5 мм) и уровень 4a/4b для противоминной защиты (10 кг взрывчатого вещества). ASCOD находится на вооружении ведущих армий мира и стран NATO, таких как Испания, Великобритания, Австрия и других.