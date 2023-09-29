Скандальна стаття суркова про "Велику Північ": експерт пояснив, чого реально домагаються путінці

У росії хочуть домовитися зі США та колективним Заходом

Нашуміла стаття ексрадника президента рф владислава суркова "Народження Півночі" свідчить про те, що росія активно намагається загравати із Заходом. Це продиктовано, зокрема, і майбутніми виборами в США.

Таку думку озвучив політичний аналітик Олексій Буряченко у коментарі "Телеграфу". За його словами, влада росії спантеличена потужною підтримкою України та переживає, що Захід має намір виробляти зброю на території нашої країни.

Буряченко зазначив, що підписати партнерську угоду з представниками української промисловості готові щонайменше 20 компаній оборонно-промислового комплексу Франції. Зокрема, йдеться про виробників дронів, бронетехніки, артилерії, кібернетичного та розмінного забезпечення. Виробники інших європейських країн теж не проти збудувати свої підприємства на території України.

Політичний аналітик також зазначив, що так званий колективний Захід твердо визначив для себе пріоритети, створивши тим самим антипутинську коаліцію. Такі дії приголомшили уряд росії, який тепер намагається загравати з раніше ворожими країнами.

"Не маючи можливості розв'язувати проблему предметно, в росії вдаються до інституційних бесід. Стаття суркова спрямована на демонстрацію ключовим державам-партнерам України того, що росія договороздатна і навіть готова "розділити світ на трьох". Своєчасність цих заходів зумовлена наближенням виборів у США, де окремі кандидати у президенти використовують "миротворчу" тему як частину своєї передвиборчої кампанії", – каже Олексій Буряченко.

Детальніше про статтю суркова та бажання росії читайте у матеріалі: "Росія хоче альянсу зі США та Європою? Що не так з фантазіями ексрадника путіна про "Велику Північ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни менше довіряють путіну. Соціологи провели опитування, яке показало, що рейтинг російського президента в очах людей падає.