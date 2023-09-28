Близька як ніколи: генсек НАТО зробив оптимістичну заяву щодо членства України

Було ухвалено три історичних рішення

Зараз Україна, як ніколи раніше, близька до членства в НАТО. Наразі триває активна підготовка до приєднання країни до Альянсу.

Про це на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він підкреслив, що майбутнє України — в НАТО.

За його словами, підтримка України на міжнародній арені продовжує зростати, у той час, коли підтримка дій РФ — зменшується. Генсек зазначив, що українці борються за свої родини та майбутнє, а Москва ж воює за імперські ілюзії.

"Після Вільнюського саміту у липні ми всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність", — заявив Столтенберг.

Він пояснив, що перше рішення — це скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства. Друге — узгодження програми, за якою українські збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО. Третє — зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на безпрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

"Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше. Майбутнє України — в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього", — сказав Столтенберг.

Також генсек підкреслив, що країни Альянсу продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії. "НАТО здійснює спільні закупівлі впродовж багатьох років. Сьогодні я можу підтвердити, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси… Йдеться про 155-мм боєприпаси для артилерії, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для танків", — заявив генсек НАТО, підкресливши, що це допоможе членам НАТО поповнити свої запаси під час підтримки Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прокоментував падіння безпілотників та ракет на території країн Альянсу.