Близка как никогда: генсек НАТО сделал оптимистическое заявление о членстве Украины

Были приняты три исторических решения

Сейчас Украина, как никогда раньше, близка к членству в НАТО. В настоящее время идет активная подготовка к присоединению страны к Альянсу.

Об этом на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО.

По его словам, поддержка Украины на международной арене продолжает расти, в то время, когда поддержка действий РФ уменьшается. Генсек отметил, что украинцы борются за свои семьи и будущее, а Москва воюет за имперские иллюзии.

"После Вильнюсского саммита в июле мы все согласились с тем, что Украина вступит в НАТО. И были приняты три исторических решения для того, чтобы воплотить это в реальность", — заявил Столтенберг.

Он объяснил, что первое решение — сокращение пути Украины в НАТО благодаря устранению требования по выполнению плана действий по членству. Второе — согласование программы, согласно которой украинские вооруженные силы станут полностью совместимыми с армиями стран-членов НАТО. Третье – укрепление политических связей НАТО и Украины на беспрецедентном уровне. Речь идет о создании комиссии Украина-НАТО.

"Эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО, как никогда раньше… Будущее Украины — в НАТО. И мы работаем над подготовкой к этому", — сказал Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что члены Альянса продолжат оказывать Украине помощь в защите от российской агрессии. "НАТО осуществляет совместные закупки на протяжении многих лет. Сегодня я могу подтвердить, что у Альянса есть рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы… Речь идет о 155-мм боеприпасах для артиллерии, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах для танков", — заявил НАТО, подчеркнув, что это поможет членам НАТО пополнить свои запасы при поддержке Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение беспилотников и ракет на территории стран Альянса.