Допоможе уникнути шатдауну: у США знову хочуть урізати підтримку для України

До "години Х" залишилося менше доби

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроекту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну". Раніше в Сполучених Штатах вже хотіли це зробити, але після візиту в країну президента України Володимира Зеленського вирішили все ж таки зберегти кошти на допомогу нашій країні в бюджеті.

Про позицію Маккарті пише CNN. Він аргументує її тим, що без пункту про допомогу Україні бюджет буде ухвалено без розбіжностей.

"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, мабуть, змогли б це зробити. Думаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", — заявив спікер-республіканець.

Для підкріплення своєї думки Маккарті описав похмуру перспективу розвитку подій. За його словами, якщо Сенат залишить законопроєкт "у такому вигляді", як він є, із коштами для України, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.

Для довідки: "шатдаун" — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалено новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у разі працюють над повну потужність, оскільки немає бюджету. Таке вже було у 2018 році за часів президента Дональда Трампа, загалом Конгрес закривав уряд на шатдаун 14 разів із 1981 року.

Як повідомляв "Телеграф", Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні 300 мільйонів доларів. Спочатку ці гроші було виключено із проєкт оборонного бюджету США.

Раніше "Телеграф" розбирався у тому, як на допомогу Україні може вплинути шатдаун у США. Це може статися вже в ніч на 1 жовтня, якщо республіканці та демократи не можуть дійти згоди, на що країна витрачатиме гроші наступного року (цей фінансовий рік закінчується 30 вересня) та ухвалити бюджет.