"Прекратите играть в игры": Байден обратился к Конгрессу из-за бюджета без помощи Украине

Американский лидер заверил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку США

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Конгресса принять временный бюджет, в который не включена помощь Украине и обратился к законодателям из республиканской партии.

Как рассказал он в своем видеообращении 1 октября, он надеется, что представители республиканской партии выполнят свое обещание в вопросе поддержки нашей страны.

"Они сказали, что будут поддерживать Украину отдельным голосованием. Мы не можем, ни при каких обстоятельствах, сделать так, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", — подчеркнул Байден.

Президент США обратился к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти и выразил надежду, что тот выполнит свое обещание относительно принятия закона о помощи для Украины во время, когда она продолжает защищаться от российской агрессии. При этом он напомнил, что и в Конгрессе и в Сенате большинство поддерживает Украину.

"Давайте проголосуем за это. Прекратите играть в игры… Я хочу заверить союзников США, американцев и украинцев. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", — добавил Байден.

Напомним, ранее Конгресс проголосовал за принятие закона о бюджете на 45 дней, из которого исключили вопрос о включении туда помощи Украине. Это было сделано для того, чтобы избежать так называемого шатдауна, когда все государственные учреждения прекращают получать финансирование.