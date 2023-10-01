Ни при каких обстоятельствах: Байден и Сенат отреагировали на бюджет США без помощи Украине

Временный бюджет "оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными"

В Соединенных Штатах Америки после принятия бюджета о временном финансировании, в который не была включена помощь для Украины, сенаторы подтверждают свою приверженность Украине в редком двухпартийном заявлении.

Сенат утвердил законопроект, чтобы не допустить "шатдауна" после одобрения Палатой представителей США временного финансирования правительства. Об этом пишет ABCNews.

"В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало предоставлять критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украине", — говорится в сообщении.

По словам сенаторов, временный бюджет "оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными".

В то же время на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней, в котором отсутствует помощь для Украины, отреагировал президент США Джо Байден.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", — говорится в заявлении президента на сайте Белого дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как шатдаун в Штатах может повлиять на предоставление помощи Украине и распространяется ли это на поставки оружия для ВСУ.