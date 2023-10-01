За жодних обставин: Байден та Сенат відреагували на бюджет США без допомоги Україні

Тимчасовий бюджет "залишає низку невідкладних пріоритетів невирішеними"

У Сполучених Штатах Америки після ухвалення бюджету про тимчасове фінансування, до якого не було включено допомоги для України, сенатори підтверджують свою відданість Україні в рідкісній двопартійній заяві.

Сенат затвердив законопроект, щоб не допустити "шатдауну" після схвалення Палатою представників США тимчасового фінансування уряду. Про це пише ABCNews.

"Найближчими тижнями ми очікуємо, що Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпеку та економічну підтримку Україні", — йдеться у повідомленні.

За словами сенаторів, тимчасовий бюджет "залишає низку невідкладних пріоритетів невирішеними".

Водночас на ухвалення бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів, у якому відсутня допомога для України, відреагував президент США Джо Байден.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні у цей критичний момент", - йдеться у заяві президента на сайті Білого дому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як шатдаун у Штатах може вплинути на надання допомоги Україні та чи поширюється це на постачання зброї для ЗСУ.