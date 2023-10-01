"Припиніть грати в ігри": Байден звернувся до Конгресу через бюджет без допомоги Україні

Американський лідер запевнив, що українці можуть розраховувати на підтримку США

Президент США Джо Байден відреагував на рішення Конгресу ухвалити тимчасовий бюджет, до якого не включена допомога Україні та звернувся до законодавців із республіканської партії.

Як розповів він у своєму відеозверненні 1 жовтня, він сподівається, що представники республіканської партії виконають свою обіцянку щодо підтримки нашої країни.

"Вони сказали, що підтримуватимуть Україну окремим голосуванням. Ми не можемо, за жодних обставин, зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана", — наголосив Байден.

Президент США звернувся до спікера Палати представників Кевіна Маккарті та висловив сподівання, що той виконає свою обіцянку щодо ухвалення закону про допомогу для України в час, коли вона продовжує захищатися від російської агресії. При цьому він нагадав, що і в Конгресі, і в Сенаті, більшість підтримує Україну.

"Давайте проголосуємо за це. Припиніть грати в ігри... Я хочу запевнити союзників США, американців та українців. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", — додав Байден.

Нагадаємо, раніше Конгрес проголосував за ухвалення закону про бюджет на 45 днів, з якого виключили питання про включення туди допомоги Україні. Це було зроблено для того, щоб уникнути так званого шатдауну, коли всі державні установи припиняють фінансування.