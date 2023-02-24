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Повернуть окупантам "боржок": бійці ЗСУ б’ють ворога трофейною зброєю з Ірану

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Микита Синицін Микита Синицін
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До рук ЗСУ потрапили іранські танкові снаряди
До рук ЗСУ потрапили іранські танкові снаряди. Фото Відкриті джерела

Боєприпаси виробництва Ірану будуть використовуватись ЗСУ проти окупантів

Російські окупанти продовжують використовувати проти ЗСУ зброю, яку їм постачає іранський режим. Крім дронів-камікадзе та БПЛА багаторазового використання, Іран постачає Росії осколково-фугасні 125 мм снаряди OF-19.

Відео, на якому українські військові розгортають снаряди, називаючи їх "російським ленд-лізом", тобто трофеєм, розмістив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

На думку ж експертів Ukraine Weapons Tracker у Twitter, снаряд є 125 мм боєприпасом OF-19 для танкової гармати виробництва Ірану.

Ті самі OF-19 у Сирії

Власне, йдеться про ще радянську гладкоствольну 125 мм гармату 2А46, якою озброюються танки Ірану "Зульфікар" та новітній "Каррар", і боєприпаси до якої виробляють самі іранці.

Цікаво, що 23 лютого в іранській провінції Альборз зазнали атаки ряд військових об’єктів, на яких могли виробляти артилерійські снаряди, що поставляються в росію.

Загалом російські боєприпаси та зброя з’являються в роликах з передовою в руках бійців ЗСУ з весни минулого року, потрапляючи як трофеї або постачання партнерів, які перехоплюють його під час таємних поставок до Ємену.

А тим часом окупанти зазнають жорсткого снарядного голоду, який, наприклад, у визнаній терористичній ПВК "Вагнер" навіть не намагаються приховувати. І поява іранських танкових снарядів це лише підтверджує.

Теги:
#Іран #Зброя #Танки #Снаряди #Війна з РФ