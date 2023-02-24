Повернуть окупантам "боржок": бійці ЗСУ б’ють ворога трофейною зброєю з Ірану

Боєприпаси виробництва Ірану будуть використовуватись ЗСУ проти окупантів

Російські окупанти продовжують використовувати проти ЗСУ зброю, яку їм постачає іранський режим. Крім дронів-камікадзе та БПЛА багаторазового використання, Іран постачає Росії осколково-фугасні 125 мм снаряди OF-19.

Відео, на якому українські військові розгортають снаряди, називаючи їх "російським ленд-лізом", тобто трофеєм, розмістив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

На думку ж експертів Ukraine Weapons Tracker у Twitter, снаряд є 125 мм боєприпасом OF-19 для танкової гармати виробництва Ірану.

Ті самі OF-19 у Сирії

Власне, йдеться про ще радянську гладкоствольну 125 мм гармату 2А46, якою озброюються танки Ірану "Зульфікар" та новітній "Каррар", і боєприпаси до якої виробляють самі іранці.

Цікаво, що 23 лютого в іранській провінції Альборз зазнали атаки ряд військових об’єктів, на яких могли виробляти артилерійські снаряди, що поставляються в росію.

Загалом російські боєприпаси та зброя з’являються в роликах з передовою в руках бійців ЗСУ з весни минулого року, потрапляючи як трофеї або постачання партнерів, які перехоплюють його під час таємних поставок до Ємену.

А тим часом окупанти зазнають жорсткого снарядного голоду, який, наприклад, у визнаній терористичній ПВК "Вагнер" навіть не намагаються приховувати. І поява іранських танкових снарядів це лише підтверджує.