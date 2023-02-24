Вернут оккупантам "должок": бойцы ВСУ бьют врага трофейным оружием из Ирана

Боеприпасы производства Ирана будут использоваться ВСУ против оккупантов

Российские оккупанты продолжают использовать против ВСУ оружие, которое им поставляет иранский режим. Кроме дронов-камикадзе и БПЛА многоразового использования, Иран поставляет рф осколочно-фугасные 125 мм снаряды OF-19.

Видео, на котором украинские военные разворачивают снаряды, называя их "российским ленд-лизом", то есть трофеем, разместил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

По мнению же экспертов Ukraine Weapons Tracker в Twitter, снаряд является 125 мм боеприпасом OF-19 для танковой пушки производства Ирана.

Те самые OF-19 в Сирии

Собственно, речь идет о еще советской гладкоствольной 125 мм пушке 2А46, которой вооружаются танки Ирана "Зульфикар" и новейший "Каррар", и боеприпасы к которой производят сами иранцы.

Любопытно, что 23 февраля в иранской провинции Альборз подверглись атаке ряд военных объектов, на которых могли производить поставляемые в россию артиллерийские снаряды.

В целом российские боеприпасы и оружие появляются в роликах с передовой в руках бойцов ВСУ с весны прошлого года, попадая как трофеи или поставки партнеров, перехватывающих его во время тайных поставок в Йемен.

А тем временем оккупанты испытывают жесткий снарядный голод, который, например, в признанной террористической ЧВК "Вагнер" даже не пытаются скрывать. И появление иранских танковых снарядов это только подтверждает.