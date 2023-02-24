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Вернут оккупантам "должок": бойцы ВСУ бьют врага трофейным оружием из Ирана

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Никита Синицин Никита Синицин
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В руки ВСУ попали иранские танковые снаряды
В руки ВСУ попали иранские танковые снаряды. Фото Открытые источники

Боеприпасы производства Ирана будут использоваться ВСУ против оккупантов

Российские оккупанты продолжают использовать против ВСУ оружие, которое им поставляет иранский режим. Кроме дронов-камикадзе и БПЛА многоразового использования, Иран поставляет рф осколочно-фугасные 125 мм снаряды OF-19.

Видео, на котором украинские военные разворачивают снаряды, называя их "российским ленд-лизом", то есть трофеем, разместил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

По мнению же экспертов Ukraine Weapons Tracker в Twitter, снаряд является 125 мм боеприпасом OF-19 для танковой пушки производства Ирана.

Те самые OF-19 в Сирии

Собственно, речь идет о еще советской гладкоствольной 125 мм пушке 2А46, которой вооружаются танки Ирана "Зульфикар" и новейший "Каррар", и боеприпасы к которой производят сами иранцы.

Любопытно, что 23 февраля в иранской провинции Альборз подверглись атаке ряд военных объектов, на которых могли производить поставляемые в россию артиллерийские снаряды.

В целом российские боеприпасы и оружие появляются в роликах с передовой в руках бойцов ВСУ с весны прошлого года, попадая как трофеи или поставки партнеров, перехватывающих его во время тайных поставок в Йемен.

А тем временем оккупанты испытывают жесткий снарядный голод, который, например, в признанной террористической ЧВК "Вагнер" даже не пытаются скрывать. И появление иранских танковых снарядов это только подтверждает.

Теги:
#Иран #Оружие #Танки #Снаряды #Война с РФ