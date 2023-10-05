"Поздно нам уже волноваться": Зеленский сделал заявление о помощи США для Украины

Украинский лидер прибыл с визитом в Испанию

У Украины нет времени на волнения относительно поддержки партнеров на фоне последних событий в Соединенных Штатах Америки (США). Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.

Глава украинского государства прокомментировал ситуацию с выделением финансов нашей стране журналистам в испанской Гранаде. По его словам, президент США Джо Байден заверил в 100% поддержке украинцев.

Тем более, что американский лидер Джо Байден заверил в 100% поддержке украинцев, подчеркнул глава государства. Так украинский лидер прокомментировал ситуацию с выделением финансов нашей стране журналистами в испанской Гранаде.

"Я думаю, в Украине мы перестали волноваться с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать", — акцентировал Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас в США проходит сложный избирательный период. Поэтому можно услышать разные заявления в адрес Украины.

Напомним, что 5 октября президент Владимир Зеленский находится с визитом в Испании. Он впервые поехал в эту страну после того, как россия вторглась в Украину. В испанском Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. По словам главы государства, в рамках мероприятия состоятся двусторонние встречи. На них будут договариваться об усилении ПВО Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Джо Байден обратится к американскому народу и Конгрессу США с "большой речью". Ее цель — донести до американцев важность продолжения финансовой помощи Украине в сфере безопасности.