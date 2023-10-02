"На кону больше, чем просто Украина": Кулеба высказался о проблеме с помощью от США

Отсутствие помощи Украине во временном бюджете США - случайность, а не система

Поддержка Соединенных Штатов Америки, несмотря на временное прекращение помощи Украине на фоне возможного шатдауна, не пошатнулась. Президент Джо Байден признал отсутствие нового финансирования, но пообещал, что "Вашингтон не уйдет от Киева".

Об этом в понедельник, 2 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет CNN. По его словам, двухпартийная группа лидеров в Сенате США также пообещала проголосовать за увеличение помощи Украине.

Министр отметил, что Украина сейчас работает в обеими сторонами Конгресса, чтобы убедиться, что подобное решение больше не повторится ни при каких обстоятельствах. В свою очередь Киев не считает, что поддержка Штатов в сторону Украины пошатнулась.

"Мы не считаем, что поддержка США была разрушена, потому что США понимают, что на карту в Украине поставлено гораздо больше, чем просто Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости мира, и потому я верю, что мы сможем найти необходимые решения", — сказал Кулеба.

В то же время выступая перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сделал свое заявление по данной ситуации:

"Я уверен, что это решение будет пересмотрено и все вместе будут на стороне (Украины, — Ред.)", – сказал Боррель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после принятия бюджета о временном финансировании в Штатах, в которых не была внесена помощь Украины, президент США Джо Байден и Сенат сделали важные заявления.