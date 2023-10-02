"На кону більше, ніж просто Україна": Кулеба висловився про проблему з допомогою від США

Відсутність допомоги Україні у тимчасовому бюджеті США – випадковість, а не система

Підтримка Сполучених Штатів Америки, незважаючи на тимчасове припинення допомоги Україні на тлі можливого шатдауну, не похитнулася. Президент Джо Байден визнав відсутність нового фінансування, але пообіцяв, що "Вашингтон не піде від Києва".

Про це у понеділок, 2 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише CNN. З його слів, двопартійна група лідерів у Сенаті США також пообіцяла проголосувати за збільшення допомоги Україні.

Міністр зазначив, що Україна зараз працює в обох сторонах Конгресу, щоб переконатися, що подібне рішення більше не повториться за жодних обставин. Своєю чергою, Київ не вважає, що підтримка Штатів у бік України похитнулася.

"Ми не вважаємо, що підтримка США була зруйнована, тому що США розуміють, що на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна. Йдеться про стабільність та передбачуваність світу, і тому я вірю, що ми зможемо знайти необхідні рішення", — сказав Кулеба.

Водночас виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель зробив свою заяву щодо цієї ситуації:

"Я впевнений, що це рішення буде переглянуто і всі разом будуть на стороні (України, — Ред.)", — сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після ухвалення бюджету про тимчасове фінансування в Штатах, в яких не було внесено допомоги України, президент США Джо Байден і Сенат зробили важливі заяви.