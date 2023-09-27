ЕС "советует" Китаю определиться по вопросу войны рф против Украины: на кону двусторонние отношения

В ЕС не понимают позицию Китая по Украине

Европейский союз передали Китаю сообщение о том, что двусторонние отношения между ними будут во многом зависеть от позиции Пекина по российскому вторжению в Украину.

Как рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пресс-конференции в Пекине, он передал руководству Китая некоторые ключевые сообщения о будущем двусторонних отношений.

"В частности, я очень четко отметил, что ответ на агрессию россии против Украины не просто приоритет ЕС — это решающий фактор практически во всех приоритетах ЕС на данный момент", — отметил он.

По словам Домбровскиса, ЕС считает российское вторжение неспровоцированным, неоправданным и варварским. Кроме того, он напомнил, что из-за войны появляются новые кризисы, вроде роста цен на продукты питания.

Поскольку россия препятствует вывозу зерна из Украины, то это подрывает продовольственную безопасность по всему миру и приводят к огромным убыткам во многих странах, включая и сам Китай. Поэтому, по словам еврокомиссара, позиция Пекина по войне для Европы непонятна.

При этом Домбровскис говорит, что это сказывается на отношении к Китаю не только политиков, но и компаний.

"Более трети компаний Евросоюза в этой стране отметили, что позиция Китая по отношению к войне делает его менее привлекательной для инвестиций. Ответ Китая и его вклад в урегулирование войны чрезвычайно важны для нас", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. В Китае данное заявление назвали "политической провокацией".