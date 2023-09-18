Ситуация накаляется: Китай резко отреагировал на высказывание МИД Германии о Си Цзиньпине

Пекин выразил недовольство в сторону правительства Германии

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на то, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Данное заявление назвали "политической провокацией".

Так, представитель Министерства Мао Нин считает слова Бербок "чрезвычайно абсурдными" и, кроме того, посягающими на политическое достоинство Китая. Об этом сообщает Reuters.

"Они (заявления, — Ред.) являются открытой политической провокацией", – сказала Мао Нин.

В то же время она добавила, что в связи с данным инцидентом Китай выразил недовольство в сторону правительства Германии. Reuters напоминает, что это далеко не первый подобный случай.

В конце лета Бербок заявляла, что Китай бросает вызов "основам того, как мы живем вместе в этом мире. До этого она говорила, что Пекин уже становится "системным соперником, чем торговым партнером".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии зампред Совбеза дмитрий медведев назвал украинцев "свиньями", европейских партнеров — "хозяевами свиней", а Анналену Бербок — "германской бабкой". В Германии резко ответили на оскорбления.