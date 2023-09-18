Ситуація розпалюється: Китай різко відреагував на висловлювання МЗС Німеччини про Сі Цзіньпіна

Пекін висловив невдоволення у бік уряду Німеччини

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на те, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала главу КНР Сі Цзіньпіна диктатором. Цю заяву назвали "політичною провокацією".

Так, представник Міністерства Мао Нін вважає слова Бербок "надзвичайно абсурдними" і, крім того, посягаючими на політичну гідність Китаю. Про це повідомляє Reuters.

"Вони (заяви, — Ред.) є відкритою політичною провокацією", — сказала Мао Нін.

Водночас вона додала, що у зв’язку з цим інцидентом Китай висловив невдоволення у бік уряду Німеччини. Reuters нагадує, що це далеко не перший подібний випадок.

Наприкінці літа Бербок заявляла, що Китай кидає виклик "основам того, як ми живемо разом у цьому світі. До цього вона говорила, що Пекін уже стає "системним суперником, ніж торговим партнером".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії заступник голови Радбезу дмитро медведєв назвав українців "свинями", європейських партнерів — "господарями свиней", а Анналену Бербок — "німецькою бабкою". У Німеччині різко відповіли на образи.