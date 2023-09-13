"Ганьбить Україну": Подоляк нарвався на хейт після заяви про Китай та Індію

Українцям неприємні такі висловлювання представника ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Китай та Індія заробляють на війні в Україні, але нібито "мають слабкий інтелектуальний потенціал" та "не аналізують наслідки своїх кроків". Він також розкритикував ООН, назвавши її "конторою із заробляння грошей".

Такі заяви Подоляк зробив в інтерв’ю журналістці Наталії Влащенко. Українці активно обговорюють їх у соцмережах.

За словами радника голови ОП, Індія вкладаються в науку, але "це не означає, що ця країна точно розуміє, що таке сучасний світ". "Ці країни сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Гарно звучить — "ми дотримуємося потреб наших національних інтересів", — зазначив Подоляк.

Він додав, що Китай об’єктивно зацікавлений у зникненні росії. Вона лише створює йому проблеми.

"Китай мав би зацікавлений у зникненні росії. Тому що це архаїчна країна, яка втягує Китай у непотрібні конфлікти. Китай міг би бути однією з домінуючих держав", — вважає Подоляк.

Крім того, він розкритикував ООН, назвавши її "конторою із заробляння грошей", яка не виконує своїх первісних функцій. Також йому не подобається і низка інших міжнародних організацій: МАГАТЕ, Червоний Хрест та Amnesty International.

"Ми не доб’ємося від них відмови від власної безглуздості. Насправді ООН цілком відсутня організація. Це, я б так сказав, піар-контора або лобістська контора із заробляння грошей на добру старість людям, які обіймають ті чи інші керівні посади", — Заявив Подоляк.

За його словами, сам факт існування цих міжнародних організацій іноді ускладнює та затягує процеси. Без них, на його думку, все вирішувалося швидше.

"Емоції, які викликає ООН, завжди будуть негативними, як і будь-яка інша міжнародна інституція — МАГАТЕ якийсь, Червоний Хрест міжнародний, Amnesty International — все це фіктивні організації, які засмічують нашу свідомість абсолютно сміттєвими оцінками. Якби їх не було, ми би, напевно, багато питань вирішували краще та швидше", — зазначив Подоляк.

Українці негативно сприйняли висловлювання Подоляка. Його заяви про інтелект Китаю та Індії, на думку коментаторів, шкодять Україні. Мало того, слова радника голови ОП підхопили російські пропагандисти, з радістю почавши звинувачувати Україну в "нацизмі".

"Це зовсім не смішно. Цей птах-балакун тільки ганьбить Україну", "А чим вимірює цей потенціал інтелектуал Подоляк? Яким потенціометром?", "Здогадайтеся з одного разу – чи сприяють чи ні такого роду "новини" поліпшенню іміджу України в цих країнах? Які є членами "великої двадцятки", а Китай — ще й Радбезу ООН. На чиї, як мінімум, розуміння, як максимум підтримку, ми розраховуємо на дипломатичному фронті російсько-української війни", — пишуть українці в соцмережах.

Публікують також і реакцію китайців на слова Подоляка про їхній низький інтелектуальний потенціал. Там обурюються та згадують, що в Китаї є поїзд на магнітній подушці, а в Україні "в поїздах люди випорожнюються прямо на рейки під час руху. Інтелектуали".

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Подоляк засудив президента росії володимира путіна за його висловлювання про те, що нібито Захід "призначив" президентом України єврея для прикриття "героїзації нацизму в країні". Він заявив, що заяви путіна є "виправданням його внутрішньої неадекватності".