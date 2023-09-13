Укр

"Позорит Украину": Подоляк нарвался на хейт после заявления о Китае и Индии

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк. Фото president.gov.ua

Украинцам неприятны такие высказывания представителя ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Китай и Индия зарабатывают на войне в Украине, но якобы "имеют слабый интеллектуальный потенциал" и "не анализируют последствия своих шагов". Он также раскритиковал ООН, назвав ее "конторой по зарабатыванию денег".

Такие заявления Подоляк сделал в интервью журналистке Наталье Влащенко. Украинцы активно обсуждают их в соцсетях.

По словам советника главы ОП, Индия вкладываются в науку, но "это не означает, что эта страна точно понимает, что такое современный мир". "Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно также, как Турецкая Республика и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит — "мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", — отметил Подоляк.

Он добавил, что Китай, объективно заинтересован в исчезновении россии. Она только создает ему проблемы.

"Китай должен был бы заинтересован в исчезновении россии. Потому что это архаичная страна, которая втягивает Китай в ненужные конфликты. Китай мог бы быть одной из доминирующих государств", — считает Подоляк.

Кроме того, он раскритиковал ООН, назвав ее "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций. Также ему не нравится и ряд других международных организаций: МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International.

"Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", — заявил Подоляк.

По его словам, сам факт существования этих международных организаций иногда усложняет и затягивает процессы. Без них, по его мнению, все решалось бы быстрее.

"Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее", — отметил Подоляк.

Украинцы негативно восприняли высказывания Подоляка. Его заявления об интеллекте Китая и Индии, по мнению комментаторов, вредят Украине. Более того, слова советника главы ОП подхватили российские пропагандисты, с радостью начав обвинять Украину в "нацизме".

"Это совсем не смешно. Эта птица-говорун только позорит Украину", "А чем измеряет этот потенциал интеллектуал Подоляк? каким потенциометром?", "Догадайтесь с одного раза – способствуют или нет такого рода "новости" улучшению имиджа Украины в этих странах? Которые являются членами "большой двадцатки", а Китай — еще и Совбеза ООН. На чьи как минимум понимание, как максимум поддержку, мы рассчитываем на дипломатическом фронте российско-украинской войны", — пишут украинцы в соцсетях.

Публикуют также и реакцию китайцев на слова Подоляка об их низком интеллектуальном потенциале. Там возмущаются и упоминают, что в Китае есть поезд на магнитной подушке, а в Украине "в поездах люди испражняются прямо на рельсы во время движения. Интеллектуалы".

Как сообщал "Телеграф", недавно Подоляк осудил президента рф владимира путина за его высказывания о том, что якобы Запад "назначил" президентом Украины еврея для прикрытия "героизации нацизма в стране". Он заявил, что заявления путина являются "оправданием его внутренней неадекватности".

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#Индия #Китай #Михаил Подоляк