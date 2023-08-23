Россияне, обзавидуйтесь: Индия успешно посадила свой аппарат на Луну

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" в среду, 23 августа, успешно сел на поверхность Луны. Примечательно, что сел он примерно в том же месте, куда россия планировала запустить свой аппарат "Луна-25", который разбился при попытке приземления.

Об удачной посадке сообщила Индийская организация Космических исследований (ISRO) в ходе онлайн-трансляции. Для Индии успешная миссия на Луну является важным этапом космической истории.

Так, успех миссии позволит Индии присоединиться к так называемому "элитному клубу стран", которые уже совершили мягкую посадку на Луну. К ним относятся СССР, США и Китай. Модуль лунной станции "Чандраян-3" совершил посадку на южном полюсе Луны, ведь именно в этом месте были обнаружены признаки существования льда. В научном сообществе серьезно заинтересованы в исследовании этой части Луны и Индия первой успела приземлить свой аппарат, правда, со второй попытки.

Запуск космического аппарата "Чандраян-3" состоялся 14 июля 2023 года, а 5 августа он направился на орбиту Луны. После этого, 17 августа посадочный модуль "Викрам" успешно отделился от орбитального модуля, тем самым подготовив путь к приземлению на Луну, передает портал Universe. Следить за миссией "Чандраян-3" можно в режим онлайн-трансляции, которая была запущена буквально за несколько минут до успешного приземления.

Напомним, что несколько дней назад посадить свой аппарат "Луна-25" пытались и россияне, но миссия провалилась якобы из-за перехода аппарата на "нерасчетную орбиту", а позже заявили, что причина была в неисправной работе двигателя. Однако у экспертов другое мнение — они считают, что это не причина, а следствие. Изучение космоса в россии продвигается медленно, а все специалисты-выходцы из СССР не оставили после себя достойных учеников. Стоит отметить, что это не первая и не единственная катастрофа роскосмоса. Как минимум трижды до этого случая россияне крупно позорились с запусками космических аппаратов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что находится внутри Луны. Ученые дали точный ответ насчет наличия ядра у единственного естественного спутника Земли.