россия зафейлила свою первую лунную миссию в истории: станция "Луна-25" расплющилась о спутник

Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали

Россияне провалили свою первую в современной истории рф лунную миссию. Её часть — автоматическая межпланетная станция "Луна-25" "прекратила свое существование".

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, что россияне на днях запустили в космос свою "Луну-25", которая 21 августа должна была совершить мягкую посадку на Южный полюс естественного спутника Земли. Россияне преподносили данную космическую операцию, как "победу", ведь она являлась первой за всю историю современной россии. На протяжении полета станции в Роскосмосе хвастались "селфи", которое делал аппарат в открытом космосе, но 19 августа появилась информация о "внештатной ситуации". Целые сутки роспропаганда и Роскосмос продолжали молчать, но уже днем 20 августа появилось официальное заявление.

Так, по данным Роскосмоса, "Луна-25" "прекратила свое существование", в результате схода на нерасчетную орбиту и столкновения с поверхностью Луны. Все это произошло во время выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.

"Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали", — говорится в сообщении.

Перед крушением станция сделала свой первый и последний снимок:

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