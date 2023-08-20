росія зафейлила свою першу місячну місію в історії: станція "Луна-25" розплющилася об супутник

Заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв’язок результатів не дали

Росіяни провалили свою першу в сучасній історії росії місячну місію. Її частина — автоматична міжпланетна станція "Луна-25" "припинила своє існування".

Про це повідомляє пресслужба Роскосмосу.

Нагадаємо, що росіяни днями запустили в космос свою "Луну-25", яка 21 серпня мала здійснити м’яку посадку на Південний полюс природного супутника Землі. Росіяни подавали цю космічну операцію, як "перемогу", адже вона була першою за всю історію сучасної росії. Протягом польоту станції в Роскосмосі вихвалялися "селфі", яке робив апарат у відкритому космосі, але 19 серпня з’явилася інформація про "позаштатну ситуацію". Цілу добу роспропаганда та Роскосмос продовжували мовчати, але вже вдень 20 серпня з’явилася офіційна заява.

Так, за даними Роскосмосу, "Луна-25" "припинила своє існування", в результаті сходу на нерозрахункову орбіту та зіткнення з поверхнею Місяця. Все це сталося під час видачі імпульсу для формування передпосадкової еліптичної орбіти.

"Заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв’язок результатів не дали", — йдеться в повідомленні.

Перед аварією станція зробила свій перший та останній знімок:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Російський Starlink" зазнав фіаско через брак грошей.