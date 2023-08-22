Количество до смешного мало: ученые подсчитали, сколько нужно людей, чтобы колонизировать Марс

Сколько нужно людей, чтобы колонизировать Марс

В течение длительного времени ученые считали, что для создания постоянной обитаемой базы на Марсе необходимо отправить туда по меньшей мере сотню людей, однако развитие технологий позволило пересмотреть эту цифру.

Как сообщает Independent, ученые из Университета Джорджа Мейсона в США проанализировали более ранние исследования, которые предполагали, что колония сможет поддерживать себя если там будет проживать 100-500 человек, и существенно снизили цифру.

В своем новом исследовании они сообщили, что такая колония сможет существовать даже если там будет постоянно проживать 22 человека.

Отмечается, что строительство базы на Марсе будет чрезвычайно сложной задачей и ее изначально стоит проектировать таким образом, чтобы она была самодостаточной. Это включает в себя, добычу кислорода для дыхания, воды для питья и водорода для топлива.

Однако исследователи отмечают, что помимо этого у колонистов будут и другие проблемы, связанные с адаптацией к новым, жестким, условиям и психологическими моментами человеческого поведения. Именно этим моментам и было посвящено основное внимание в новом исследовании.

"Мы стремимся определить области, которые следует учитывать при планировании колонии, а также предложить минимальный начальный размер популяции, необходимый для создания стабильной колонии", — пишут ученые.

Для анализа они взяли данные о командах, которые работают в сложных замкнутых условиях на Земле, вроде подводников, полярников и астронавтов на МКС и смоделировали разные сценарии развития колонии на Марсе в течение 28 лет.

Тем самым ученые пришли к выводу, что для поддержания жизни в колонии в долгосрочной перспективе необходимо отправить туда по меньшей мере 22 человека. Также они заметили, что наибольшие шансы выжить там оказались у людей с развитой эмпатией и неконфликтностью, а вот невротические люди умирали в симуляции чаще всего.

Как сообщалось ранее, ученые всерьез задумались над тем, чтобы первыми колонистами на Марсе были лишь женщины. Это может показаться странным, но на то есть веские причины.