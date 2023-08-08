Смерть за пределами Земли: что случится с телом и можно ли хоронить человека на Марсе

Смерть в космосе будет для человека быстрой, но мучительной

За время полетов в космос погиб 21 астронавт. Несмотря на то, что в NASA делают все возможное, чтобы этого избежать, риски гибели за пределами Земли все равно остаются.

На портале The Conversation рассказали о том, что произойдет с человеком, если он умрет в открытом космосе, и есть ли возможность похоронить его тело, к примеру, на Марсе или Луне.

Людей часто интересует вопрос, что же произойдет с человеком, если он попадет в открытый космос без специального защитного скафандра. Ответ простой — наступит почти мгновенная, но мучительная смерть из-за отсутствия кислорода. За считанные секунды вся кровь и другая жидкость в организме начнет закипать и наступит смерть.

Смерть на Марсе или Луне аналогичная: удушье, закипание крови и жидкостей, болезненная смерть. Ученые отмечают, что на Луне вообще нет атмосферы, а на Марсе она хоть и есть, но очень тонкая. На случай гибели астронавта на земной орбите в NASA есть определенный протокол действий.

Так, если исследователь погиб на Международной космической станции, то его тело обязаны транспортировать на Землю в течение нескольких часов на космическом корабле. Если же смерть наступила на Луне, то тело может быть доставлено на Землю в течение нескольких дней, так как более приоритетным для NASA считается сохранение жизни живых членов экипажа, чем сохранение трупа.

Но если смерть наступит во время экспедиции на Марс, то на этот случай четкого алгоритма действий пока не предусмотрено. Но эксперты отмечают, что это будет большой проблемой, так как тело будет находиться в 400 млн км от Земли.

"Вероятнее всего, экипаж не будет в этом случае возвращаться сразу на Землю. Вероятно, что труп будет доставлен на нашу планету уже после окончания миссии. То есть примерно через несколько лет, если смерть астронавта наступила еще в полете", — рассказал Эммануэль Уркиета из Медицинского колледжа Бейлора.

Все это время тело, вероятнее всего, будут хранить в специальной камере или мешке для трупов. Влажность и температура на космическом корабле не должны отразиться на состоянии тела.

Что касается возможности похоронить астронавта на Марсе, то это невозможно — земные бактерии могут испачкать почву другой планеты. Кремировать тело в космосе также бессмысленная идея, ведь на это уйдет слишком много энергии, которая необходима живим участникам экспедиции. Наиболее вероятный вариант — тело будут хранить в мешке для трупов до окончания миссии.

"Учитывая темпы освоения космоса, уже сейчас нужно думать над тем, что люди могут умереть на поверхности другого мира, и нужно понимать, что делать в таком случае", — считает Эммануэль Уркиета.

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