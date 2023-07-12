На Марсе все же была жизнь? Ученые нашли новую органику на Красной планете

Органика на Марсе оказалась более распространенная, чем считалось

Марсоход Perseverance, который ранее уже находил органику на Марсе, привел новые доказательства наличия углеводорода в кратере Эзеро.

Как информирует ScienceAlert, это может говорить о том, что органика является весьма распространенной на красной планете.

Спектроскопический анализ с использованием инструментов Perseverance показал, что в некоторых горных породах присутствуют органические молекулы.

"Мы видим по крайней мере четыре различных типа сигналов флуоресценции и три типа сигналов комбинационного рассеяния, которые, возможно, являются органическими", — отметила астробиолог Сунанда Шарма из Калифорнийского технологического института.

При этом ученые обращают внимание и на то, что образцы полученные в формациях Máaz и Séítah имеют различия в количестве и типе минеральных связей возможных органических сигнатур.

Хотя молекулы еще предстоит идентифицировать, оба образца имеют признаки водных изменений. Это значит, что вода могла сыграть определенную роль в формировании этих соединений.

Главной миссией Perseverance является поиски наличия на Марсе признаков бактериологической жизни или ее существования в прошлом. Для этого он был отправлен к кратеру Эзеро, где миллиарды лет назад текла река, а в осадочных породах могла развиваться первая жизнь.

Конечно найденная органика не говорит о нахождении жизни, поскольку для этого образцы должны быть доставлены на Землю и исследованы в лабораторных условиях. Углерод является основным "строительным материалом" для жизни, но также присутствует и во многих неорганических соединениях.

Напомним, ранее ученые NASA и ESA показывали, как намерены возвращать полученные Perseverance образцы на Землю.