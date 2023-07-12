Укр

На Марсе все же была жизнь? Ученые нашли новую органику на Красной планете

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Формация Séítah
Формация Séítah

Органика на Марсе оказалась более распространенная, чем считалось

Марсоход Perseverance, который ранее уже находил органику на Марсе, привел новые доказательства наличия углеводорода в кратере Эзеро.

Как информирует ScienceAlert, это может говорить о том, что органика является весьма распространенной на красной планете.

Спектроскопический анализ с использованием инструментов Perseverance показал, что в некоторых горных породах присутствуют органические молекулы.

"Мы видим по крайней мере четыре различных типа сигналов флуоресценции и три типа сигналов комбинационного рассеяния, которые, возможно, являются органическими", — отметила астробиолог Сунанда Шарма из Калифорнийского технологического института.

При этом ученые обращают внимание и на то, что образцы полученные в формациях Máaz и Séítah имеют различия в количестве и типе минеральных связей возможных органических сигнатур.

Хотя молекулы еще предстоит идентифицировать, оба образца имеют признаки водных изменений. Это значит, что вода могла сыграть определенную роль в формировании этих соединений.

Главной миссией Perseverance является поиски наличия на Марсе признаков бактериологической жизни или ее существования в прошлом. Для этого он был отправлен к кратеру Эзеро, где миллиарды лет назад текла река, а в осадочных породах могла развиваться первая жизнь.

Конечно найденная органика не говорит о нахождении жизни, поскольку для этого образцы должны быть доставлены на Землю и исследованы в лабораторных условиях. Углерод является основным "строительным материалом" для жизни, но также присутствует и во многих неорганических соединениях.

Напомним, ранее ученые NASA и ESA показывали, как намерены возвращать полученные Perseverance образцы на Землю.

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