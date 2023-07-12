На Марсі все ж таки було життя? Вчені знайшли нову органіку на Червоній планеті

Органіка на Марсі виявилася більш поширеною, ніж вважалося

Марсохід Perseverance, який раніше вже знаходив органіку на Марсі, навів нові докази наявності вуглеводню в кратері Езеро.

Як повідомляє ScienceAlert, це може говорити про те, що органіка є дуже поширеною на червоній планеті.

Спектроскопічний аналіз із використанням інструментів Perseverance показав, що в деяких гірських породах є органічні молекули.

"Ми бачимо принаймні чотири різні типи сигналів флуоресценції та три типи сигналів комбінаційного розсіювання, які, можливо, є органічними", — зазначила астробіолог Сунанда Шарма з Каліфорнійського технологічного інституту.

При цьому вчені звертають увагу і на те, що зразки, отримані у формаціях Máaz і Séítah, мають відмінності в кількості та типі мінеральних зв’язків можливих органічних сигнатур.

Хоча молекули ще мають бути ідентифіковані, обидва зразки мають ознаки водних змін. Це означає, що вода могла зіграти певну роль формуванні цих сполук.

Головною місією Perseverance є пошуки наявності на Марсі ознак бактеріологічного життя або його існування у минулому. Для цього він був відправлений до кратера Езеро, де мільярди років тому текла річка, а в осадових породах могло розвиватися перше життя.

Звичайно знайдена органіка не говорить про знаходження життя, оскільки для цього зразки мають бути доставлені на Землю та досліджені у лабораторних умовах. Вуглець є основним "будівельний матеріал" для життя, але також присутній і в багатьох неорганічних сполуках.

Нагадаємо, раніше вчені NASA та ESA показували, як мають намір повертати отримані Perseverance зразки на Землю.