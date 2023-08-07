Управлять генами с помощью электричества: ученые нашли способ лечить многие болезни

Ученые смогли настроить выработку инсулина у мыши, болеющей диабетом

В современном мире никого уже нельзя удивить фитнес-трекерами и другими устройствами, которые отслеживают состояние здоровья. Однако вскоре эти приспособления смогут не только показывать статистику, но и непосредственно влиять на здоровье.

Как говорится в исследовании команды ученых из ETH Zurich, обнародованном в журнале Nature, с помощью разрядов электричества можно влиять на человеческие гены.

В частности ученые разработали устройство, которое позволило регулировать уровень инсулина у мышей. Разработчики назвали свое детище "электрогенетичным интерфейсом".

Как известно животные рождаются с определенным набором генов, которые в течение жизни практически не меняются, однако способ их экспрессии (или активации) может меняться с возрастом или с изменением привычек.

Использование технологии регуляции при помощи постоянного тока может повлиять на экспрессию и привести к нужным изменениям в работе организма. В этом примере ученые смогли настроить выработку инсулина в организме, однако не исключается, что в будущем возможности подобных технологий будут гораздо шире.

Электричество позволяет генерировать нетоксические уровни активных форм кислорода, которые могут запускать процессы, реагирующие на изменение химического состава в клетках. Тем самым ученые по сути научились включать и выключать способы регулировки ДНК и потенциально лечить некоторые генетические заболевания.

Новое устройство также имеет свой плюс, который заключается в том, что ему надо очень мало заряда, то есть трех батареек АА хватит ему примерно на пять лет пользования.

Впрочем, пока еще рано говорить о применении таких устройств в повседневной жизни, однако это позволяет говорить о том, что сам концепт рабочий и вести дальнейшие работы по развитию этой технологии.

Как сообщалось ранее, ученые предложили заблокировать один белок, чтобы отрастить людям новые зубы, даже если речь идет о потере постоянного набора. Тестирование на людях должно начаться уже в следующем году.