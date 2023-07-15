Укр

Потеряли зубы? Не беда, ученые придумали, как отрастить новые

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Потеряли зубы? Не беда, ученые придумали, как отрастить новые

Технологию уже испытали на мышах и хорьках, теперь настала очередь людей

Люди привыкли считать, что у них в жизни есть всего лишь две пары зубов — молочные и постоянные — однако новая технология вскоре сможет не только развеять это убеждение, но и изменить подходы к стоматологии во всем мире.

Как пишет Interesting Engineering, еще в 2021 году японские исследователи заинтриговали исследованием о возможности регенерировать зубы, однако теперь стало известно, что первые испытания на людях могут пройти уже в 2024 году.

Исследователи обнаружили, что у млекопитающих, включая людей, есть зачатки для роста третьего набора зубов, однако по каким-то причинам они так и остаются в "спящем режиме" до конца жизни. При этом у некоторых пресмыкающихся и рыб вроде акул такой проблемы не наблюдается, а потому новые зубы у них продолжают сменять старые в течение всей жизни.

Как оказалось, у млекопитающих есть белок USAG-1, который как раз таки и ограничивает процесс роста зубов, а его блокировка приводит к тому, что зубы вновь начинают расти.

Для его блокирования исследователи разработали специальное антитело и смогли вырастить новые зубы у мышей и хорьков. Следующие испытания будут проводиться уже на людях и стартовать они должны в следующем году.

В первую очередь авторы исследования хотят заставить расти зубы у людей с анодонтией — генетической болезнью, из-за которой у человека могут не вырасти полный набор зубов.

Если это увенчается успехом, то в будущем люди смогут отращивать новые зубы взамен утраченным "постоянным".

Как сообщалось ранее, очевидно в будущем человечество сможет не только отращивать себе новые зубы, но и другие утраченные части тела. А помочь в этом могут оленьи рога.

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#Зубы #Биология #Регенерация #Регенерация зубов