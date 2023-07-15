Втратили зуби? Не біда, вчені придумали, як відростити нові

Технологію вже випробували на мишах та тхорах, тепер настала черга людей

Люди звикли вважати, що у них у житті є лише дві пари зубів — молочні та постійні — проте нова технологія незабаром зможе не лише розвіяти це переконання, а й змінити підходи до стоматології у всьому світі.

Як пише Interesting Engineering, ще 2021 року японські дослідники заінтригували дослідженням про можливість регенерувати зуби, проте тепер стало відомо, що перші випробування на людях можуть пройти вже 2024 року.

Дослідники виявили, що ссавці, включаючи людей, мають зачатки для зростання третього набору зубів, проте з якихось причин вони так і залишаються в "сплячому режимі" до кінця життя. При цьому в деяких плазунів і риб на зразок акул такої проблеми не спостерігається, а тому нові зуби у них продовжують змінювати старі протягом усього життя.

Як виявилося, у ссавців є білок USAG-1, який таки обмежує процес зростання зубів, а його блокування призводить до того, що зуби знову починають рости.

Для його блокування дослідники розробили спеціальне антитіло та змогли виростити нові зуби у мишей та тхорів. Наступні випробування будуть проводитися вже на людях і стартувати вони мають наступного року.

Насамперед автори дослідження хочуть змусити рости зуби у людей з анодонтією — генетичною хворобою, через яку людині можуть не вирости повний набір зубів.

Якщо це увінчається успіхом, то в майбутньому люди зможуть відрощувати нові зуби натомість втрачених "постійних".

Як повідомлялося раніше, очевидно, у майбутньому людство зможе не тільки відрощувати собі нові зуби, а й інші втрачені частини тіла. А допомогти в цьому можуть оленячі роги.