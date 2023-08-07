Управляти генами за допомогою електрики: вчені знайшли спосіб лікувати багато хвороб

Вчені змогли налаштувати вироблення інсуліну у миші, що хворіє на діабет

У сучасному світі нікого вже не можна здивувати фітнес-трекерами та іншими пристроями, що відстежують здоров’я. Однак незабаром ці пристрої зможуть не лише показувати статистику, а й безпосередньо впливати на здоров’я.

Як йдеться у дослідженні команди вчених з ETH Zurich, оприлюдненому в журналі Nature, за допомогою розрядів електрики можна впливати на людські гени.

Зокрема, вчені розробили пристрій, який дозволив регулювати рівень інсуліну у мишей. Розробники назвали своє дітище "електрогенетичним інтерфейсом".

Як відомо, тварини народжуються з певним набором генів, які протягом життя практично не змінюються, проте спосіб їхньої експресії (або активації) може змінюватися з віком або зі зміною звичок.

Використання технології регуляції за допомогою постійного струму може вплинути на експресію та призвести до потрібних змін у роботі організму. У цьому прикладі вчені змогли налаштувати вироблення інсуліну в організмі, проте не виключається, що в майбутньому можливості подібних технологій будуть набагато ширшими.

Електрика дозволяє генерувати нетоксичні рівні активних форм кисню, які можуть запускати процеси, що реагують на зміну хімічного складу клітин. Тим самим вчені по суті навчилися включати та вимикати способи регулювання ДНК та потенційно лікувати деякі генетичні захворювання.

Новий пристрій має свій плюс, який полягає в тому, що йому треба дуже мало заряду, тобто трьох батарейок АА вистачить йому приблизно на п’ять років користування.

Втім, поки що рано говорити про застосування таких пристроїв у повсякденному житті, проте це дозволяє говорити про те, що сам концепт працює і вести подальші роботи з розвитку цієї технології.

Як повідомлялося раніше, вчені запропонували заблокувати один білок, щоб відростити людям нові зуби, навіть якщо йдеться про втрату постійного набору. Тестування на людях має розпочатися вже наступного року.