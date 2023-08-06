Доведеться переписувати підручники: уявлення про розвиток життя на Землі виявилися помилковими, кажуть вчені

Як виявилося до прискорення темпів розвитку життя призвело не підвищення рівня кисню, а зниження

Основна наукова теорія про розквіт раннього життя на Землі може бути помилковою, що призведе до необхідності переписувати підручники і не лише.

Як йдеться у матеріалі Futurism, нове дослідження може спростувати твердження про те, що Авалонський вибух стався через надлишок кисню.

Як відомо, Авалонський вибух ця гіпотетична подія, що сталася близько 575 мільйонів років тому, ще до початку Кембрійського періоду. У цей період було зафіксовано стрімкий розвиток багатоклітинних організмів, відомих як "едіакарська біота". Ці форми життя проіснували близько 33 мільйонів років і повністю вимерли, коли їм на зміну прийшли прогресивніші форми життя Кембрійського періоду.

Домінуюча наукова теорія передбачала, що появі едіакарської біоти передувало різке підвищення кисню в морях, проте нове дослідження каже, що це не відповідає дійсності.

У ході дослідження вчені нанесли на карту геохімічний склад зразків гірських порід Оманського хребта (Аравійський півострів). Далі вони вивчили склад цих зразків і визначили, що не було ніякого великого насичення киснем і, в ті часи, концентрація кисню навіть знизилася.

Це дозволило припустити, що зниження концентрації кисню дало багатоклітинним організмам можливість прискорити темпи свого розвитку.

"Цікаво, що вибух багатоклітинних організмів відбувається під час низької концентрації атмосферного та океанічного кисню. Це вказує на те, що організми отримували користь від нижчого рівня кисню і могли спокійно розвиватися, оскільки хімічний склад води природно захищав їхні стовбурові клітини", — розповів співавтор дослідження, професор Копенгагенського університету Крістіан Б’єррум.

За його словами, через це науці доведеться переосмислити багато речей, які стосуються ранньої історії нашої планети, а також доведеться переписувати підручники.

Як повідомлялося раніше, вчені раніше з’ясували, які звуки видавали динозаври. Як виявилося, вони за своїми вокальними даними більше нагадували птахів, аніж інших сучасних архозаврів.