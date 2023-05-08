Київ на морському узбережжі, а Москва – на дні: вчений створив карту, де можна "відмотати" історію Землі

Де знаходилося ваше місто за часів динозаврів

Протягом останнього мільярда років вигляд нашої планети значно змінився і якби хтось міг повернутися в часі на кілька сотень мільйонів років, то він швидше за все не впізнав би навколишні краєвиди. Однак за цей час змінилася не тільки флора і фауна, а й навіть розташування континентів, а тому не варто дивуватися з того, що місце, де стоїть ваше рідне місто, колись було морським дном.

Так, завдяки зусиллям команди Університету Північної Аризони та її керівника Яна Вебстера була створена інтерактивна карта, яка дозволить побачити, як Земля виглядала за часів динозаврів або в більш ранні періоди.

Карта є частиною іншого проекту, який має зібрати науково перевірену інформацію про всіх відомих динозаврів, а також про те, як вони виглядали та де жили.

Сама карта подана у вигляді глобуса і дозволяє побачити зовнішність нашої планети в основні геологічні періоди, починаючи з Кріогенія (750 млн років тому, Протерозойська ера) і закінчуючи сучасністю.

Її створювали на основі роботи геолога та палеогеографа Крістофера Скотезі, який візуалізував геологічні моделі.

Розташування Києва за часів Юрського періоду

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, із чим був пов’язаний величезний розмір динозаврів, які вимерли близько 66 мільйонів років тому.